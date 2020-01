Primos de Alok, de Brasília, seguem carreira na música eletrônica

PUBLICIDADE 

Já ouviram falar nos DJs João Vitor e João Paulo Scalon? Eles são primos de Alok e vêm conquistando o cenário da música eletrônica em Brasília, seguindo os mesmos passos do familiar famoso. Os dois DJs, que vivem na Asa Norte, criaram o projeto musical ‘Repeated Music’, e falaram com exclusividade à Coluna Leo Dias: “Nós nos inspiramos no Alok, é claro, e queremos chegar no mesmo patamar musical dele. Tocamos bastante em Brasília, quase em todas as festas, também em Caldas Novas, no ‘Caldas Country’, na Bahia, e queremos crescer cada vez mais. Gostamos de viver de música e isso está no nosso sangue e na alma. Passamos isso para o nosso público e estamos plantando cada dia mais.”

