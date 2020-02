Por segurança, Bloco da KondZilla muda data e local em SP

PUBLICIDADE 

O Bloco da KondZilla, que promete parar São Paulo com os principais hits de funk, precisou mudar seu local e data. Com receio da segurança e da quantidade de público, a Prefeitura de São Paulo decidiu que ele deverá sair em um local maior (será na Av. Marques de São Vicente, na Barra Funda) e também em outra data. Mudou de sábado (29) para domingo, 1 de março, a partir de 13h.

O bloco sairá pela primeira vez com mais de 20 atrações dos principais nomes da KondZilla Records, entre eles, Kevinho, Kekel, Jottapê, Lexa, Dada Boladão, Dani Russo, e muitos outros.Os Mcs se revezarão puxando o bloco para os foliões que curtem o melhor do Funk paulista e prometem muita diversão durante todo o percurso. Também participam do Bloco da KondZilla o DJs Pernambuco e Cris Leão.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.