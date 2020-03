Paulo Gustavo encurta viagem para Paris por saudade dos filhos: ‘Chorei’

PUBLICIDADE 

Paulo Gustavo e o marido, o dermatologista Thales Bretas, estão naquela fase de papais que não conseguem parar de pensar nos filhos – Gael e Romeu, de 6 meses – nem um segundo. O amor pelos primogênitos é tanto que eles até cancelaram alguns dias de viagem por Paris, na França, porque não aguentaram de saudades dos pequenos.

“Compramos uma viagem de cinco dias para Paris no Carnaval. Quando estava saindo de casa já me deu saudades dos pequenos. Liguei para companhia e cancelei dois dias. Aguentamos ficar só três dias longes deles”, disse Paulo Gustavo à Coluna do Leo Dias.

Sempre muito reservado quanto a sua vida pessoal, Paulo Gustavo só não esconde o orgulho dos filhos e a felicidade por ver o meninos crescendo: “Saio pra curtir, mas estou com a cabeça nos filhos. Não adianta, a paternidade é isso.”

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.