Paulo Barros na Portela?

De volta à Unidos da Tijuca para esse Carnaval, Paulo Barros se esquivou de responder se já está em avançadas negociações com a Portela para 2021, escola onde ganhou título após um jejum de 33 anos da agremiação de Madureira. Questionado sobre o assunto, o carnavalesco se limitou a dizer apenas “quem sabe”.

Paulo Barros estava na Viradouro até maio do ano passado, mas interrompeu a parceria com a escola após ele fechar com a Gaviões da Fiel, de São Paulo. A Vermelho e branco de Niterói disse na época não ter se “sentido confortável” com a contratação do profissional por outra agremiação.

O carnavalesco também anunciou que sua famosa parceria com Paulo Menezes, que este ano comandou a Gaviões da Fiel, chegou ao fim. Eles conversaram e entenderam que em 2021 querem fazer trabalhos mais autorais. Isso também não significa que no futuro eles voltem a trabalhar juntos.

