Paolla Oliveira e seu namoro ‘sem rótulos’

Paolla Oliveira tem sido vista pra cima e pra baixo com o terapeuta e coach de inteligência emocional, Douglas Maluf, neste Carnaval. É ensaio da Grande Rio pra cá, Bloco da Favorita pra lá, os dois não se desgrudam mais.

No entanto, a Coluna do Leo Dias conversou com amigos próximos da atriz, que garantem que ela não quer ‘rotular a relação’. A estratégia de ‘não rotular’ é justamente para evitar cobranças. Paolla teve seu último relacionamento, com o diretor Rogério Gomes, o ‘Papinha’, cercado de muita exposição. Ela não aguenta mais responder sobre casamento e filhos. Com Douglas, Paolla tenta segurar ao máximo os rótulos para também fugir de perguntas indiscretas.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.