Paolla Oliveira dará o que falar no Carnaval

PUBLICIDADE 

Não há dúvidas de que o grande nome do Carnaval 2020 será Paolla Oliveira. Além do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, onde promete atrair todos os holofotes, a atriz será também musa do Nosso Camarote Bradesco, um dos espaços vip mais badalados da Marquês de Sapucaí, comandado por Gabriel David e Carol Sampaio.

Além de marcar presença por lá no domingo e segunda-feira de Carnaval e no famoso ‘Sábado das Campeãs’ é bem provável que a atriz apareça no espaço com seu novo ‘affair’, Douglas Maluf. Os dois não tem se desgrudado na folia, mas, conforme adiantou a coluna, a beldade não quer rotular a relação.

.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.