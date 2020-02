Os bafões do Bloco da Preta: Letícia Lima ataca Bolsonaro e atriz vira Elke Maravilha

PUBLICIDADE 

Preta Gil desfilou ontem, pelas ruas do Rio de Janeiro, seu tradicional “Bloco da Preta”. Diversos famosos prestigiaram a cantora, entre eles Letícia Lima, Fernanda Paes Leme, Thaynara OG, Fabiana Karla e David Brazil. A Coluna do Leo Dias acompanhou todo o percurso e conta agora alguns ‘bafões’ dos bastidores.

Quem roubou a cena com sua fantasia foi Fernanda Paes Leme, que estava vestida de Elke Maravilha. O look estava incrível, mas parece ter custado o humor de Fernanda. Ela chegou dizendo que não aguentaria ficar com a peruca loira enorme na cabeça e confidenciou aos amigos que já tinha brigado com três pessoas desde que havia acordado. Afinal, não é todo mundo que acorda de bom humor, não é mesmo?

Preta Gil arrancou gargalhadas dos foliões ao receber a cantora Mc Rebecca e falar, no microfone, algumas intimidades com a funkeira. Enquanto cantavam a música “Cai de boca”, Preta interrompeu e revelou uma intimidade sobre suas partes íntimas: “A da Rebecca é ‘inha’, mas a minha é ‘ão’. A minha é enorme, ‘aloca'”. A frase rendeu euforia do público.

Letícia Lima, que até pouco tempo vivia um affair com o ator Daniel Rocha, garantiu que passará seu Carnaval solteira, e ainda completou: “”Inventam muita coisa. Já falaram até que eu estava grávida de uma pessoa que eu nem conhecia pessoalmente.”

Por falar em Letícia Lima, ela se empolgou e aderiu ao coro contra o presidente Jair Bolsonaro. Do alto do trio, a atriz de “Amor de Mãe”, da TV Globo, não escondeu a insatisfação com o político e gritou: “Ei Bolsonaro, vai tomar no?”.

Com um público de 250 mil pessoas, conforme divulgou a Prefeitura do Rio, Preta Gil conseguiu dar seu recado em mais um ano de Bloco. Neste ano, a cantora regravou a canção ‘Ô Abre Alas’, de Chiquinha Gonzaga, ao lado de outros vocais femininos, de blocos do Rio, e mostrou o resultado em cima do trio. Durante todo o percurso, a artista reforçou a importância do empoderamento da mulher.

