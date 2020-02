O maior churrasco do mundo é de Goiânia

PUBLICIDADE 

A primeira edição do BBQ Mix, que aconteceu no último domingo (16) no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia e entrou para o Guinness World Records – o livro dos Records como o evento com a maior quantidade de porções de churrasco de carne bovina, servida em oito horas, totalizando 23 mil porções.

A ideia do evento BBQ Mix, partiu de Marcos Araujo – o Marquinhos- empresário e dono da Audio Mix. Este é o terceiro Guinness World Records que Marquinhos é certificado. O primeiro foi em 2015 quando recebeu a premiação pelo maior palco do mundo no evento Vila Mix, superando o palco do U2 na Tour 360º.

Dois anos depois, em 2017, a equipe do Guinness volta ao Brasil e novamente comprova que o palco do Vila Mix superava o seu próprio recorde. Agora Marcos Araújo recebe o seu terceiro prêmio do Guinness World Records, todos em Goiânia.

