O Carnaval de Leo Santana: ‘Solteiro, feliz e com muito trabalho’

Leo Santana, que desfilou já nesta terça-feira (18) com seu bloco em Salvador, está com a agenda cheia para o Carnaval. O dono do hit “Contatinho”, promessa de música mais tocada na folia, conversou com a Coluna do Leo Dias e definiu como será a festa.

“Vou passar esse Carnaval solteiro, feliz e com muito trabalho”, brinca o GG, apelido que ganhou dos fãs.

Ele pretende inovar para a folia: “Nesse Carnaval iremos inovar no tema que levaremos para avenida e até como o nosso trio irá se apresentar. Aguardem uma produção muito especial. Tô ansioso e curioso para saber como vai ficar”.

Leo finaliza falando sobre o Axé, parcerias na música, e reforça que acredita no potencial da música baiana: “Acho que tem público pra tudo, sabe? Sobre as parcerias: é algo que eu gosto muito de fazer por sentir que é uma oportunidade de crescermos em conjunto. Além de ser uma chance de sair da zona de conforto”.

