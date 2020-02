O Carnaval de Gracyanne Barbosa: fantasia comportada, mais gordura no corpo e nada de rivalidade

PUBLICIDADE 

Gracyanne Barbosa já se tornou sinônimo do Carnaval do Rio. A modelo já foi rainha de bateria de diversas escolas – inclusive neste ano sairá à frente dos ritmistas da União da Ilha – está sempre presente na quadra da agremiação e na mesma intensidade que mostra samba no pé, é sincera sobre tudo na sua vida. A Coluna do Leo Dias conversou com a musa fitness que revelou que usará a fantasia mais comportada – e rica – desde que começou a desfilar. Além disso, os fãs poderão ver outra mudança no corpo da mulher do cantor Belo: para poder realizar o sonho de engravidar, ela engordou um pouco.

O percentual de gordura de Gracyanne já chegou a ser 6%, algo baixíssimo para uma mulher. Para se ter ideia, Anderson Silva quando estava no auge do UFC tinha 9%. Como os médicos avaliam que é preciso ter um nível de gordura corporal adequado para engravidar, a musa fitness decidiu aumentar a taxa para conseguir ter um bebê.

“Meu percentual está entre 8% e 9%. É natural e proporcional ao meu estilo de vida. Já foi mais baixo, mas eu e meu médico adequamos a dieta para subir um pouco e hoje meu organismo está prontinho para um bebê”, revela Gracyanne.

Outra mudança que será vista na Avenida é a fantasia da modelo que desfilará à frente dos ritmistas da União da Ilha. “É a fantasia mais comportada que já vesti e também a fantasia mais rica, tem pedraria para tudo que é lado”, conta Gracyanne, que não tem planos de parar de desfilar tão cedo: “Eu quero ir até não poder mais, quero ser tipo a Dercy”.

Em dezembro, Gracyanne deixou de ir ao lançamento do CD dos sambas de enredo das escolas do Grupo Especial do Rio. Na ocasião, ela explicou que preferiu não comparecer ao evento, realizado na quadra do Acadêmicos do Salgueiro, escola que tem Viviane Araújo como rainha, justamente para evitar que o encontro das duas tivesse mais destaque que a própria festa. Gracy, como é chamada pelos fãs, defende a união feminina e não gosta de rivalizar com outra mulher. Para ela, a rixa com Viviane foi criada por puro machismo.

“Não contem comigo para nada de rivalidade. Acho machista criarem comparativos e jogarem uma contra a outra, independente de quem parta isso. Somos mulheres diferentes, mas que amamos, respeitamos e vivemos o samba em toda sua essência, esse tipo de rivalidade não cabe”, enfatiza a musa fitness, que completa: “O Carnaval é a festa de todos, da igualdade, do respeito. Todos estamos ali para festejar nossa alegria, botar nossa alma e nossa verdade, nos tornamos desnudos de tudo e mostrarmos nosso real interior. Juntos seremos muito mais fortes”.

