O ‘BBB 20’ está fazendo bem para a imagem de Boca Rosa?

Três semanas de confinamento do ‘BBB 20’ e Bianca Andrade, conhecida na internet como Boca Rosa, talvez seja a participante que saia do reality show com a imagem mais arranhada diante do público. A influencer de maquiagem entrou na casa mais vigiada do país como a sister mais seguida nas redes sociais – com 9 milhões de seguidores – mas agora acumula perdas que podem ser irreparáveis.

A perda mais recente de Bianca, ao que tudo indica, é o seu relacionamento com Diogo Melim, que começou em outubro do ano passado. O cantor da Banda Melim apagou as fotos de Bianca das suas redes sociais após a sister dizer na última festa do reality show que queria beijar Guilherme, seu colega de confinamento.

Até a marca de maquiagens que tem Bianca como garota propaganda, além dos itens de pintura facial levar o nome de “Boca Rosa”, está sendo impactada com a repercussão negativa das atitudes da jovem. A companhia de beleza teve que fechar os comentários no Instagram das três últimas fotos onde a blogueira aparecia. As imagens continuam sendo as mais curtidas do perfil da marca, mas não é mais possível comentar as fotos devido ao excesso de críticas à postura da blogueira no “BBB 20”.

Bianca também vem acumulando perdas de seguidores nas redes sociais. Só no dia 4 desse mês, após a empresária e blogueira debochar do termo “girl power” (poder das mulheres, em inglês), ela perdeu 195.472 seguidores. No total, a perda acumulada chegou a 329.201 followers só até o início da manhã desta segunda-feira (10).

Enquanto isso, na casa, Bianca insiste na justificativa de que entrou no programa para que ‘o Brasil a conheça’. A Coluna do Leo Dias pergunta: Será que o Brasil está gostando do que tem visto? Os paredões do reality dirão.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.