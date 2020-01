‘Nunca voltaria ao BBB’, diz Juliana Alves

PUBLICIDADE 

Prestes a estrear na nova novela das sete da Globo, “Salve-se Quem Puder”, Juliana Alves quase não é lembrada como ex-BBB ou relacionada ao ‘Big Brother Brasil’. Mas a Coluna do Leo Dias esteve no lançamento da novela e aproveitou as dicas de Boninho de que teriam ‘ex-participantes’ na nova edição para saber: será que Juliana voltaria ao reality show? A resposta: “Nunca. Não tem a menor possibilidade”.

Ela se explica: “Quando fui era muito nova, não tinha uma carreira definida. Se perde muito quando você fica trancado num lugar com uma exposição daquelas, mesmo que seja temporário”.

Juliana, no entanto, não se arrepende da experiência – ela participou em 2003 – e até hoje assiste o programa: “Não tem a ver com não gostar do reality. Eu até acho bem interessante, mas eu não abriria mão da minha liberdade hoje em dia.”

A atriz também comentou sobre muitas pessoas não a relacionarem mais com o programa. “Acho natural que as pessoas não lembrem que eu fui pro BBB. Fiz tantos trabalhos depois”, disse ela, que também destacou que, por outro lado, algumas pessoas a tentam rotular: “Tem sempre alguém que tenta te rotular como ‘ex-BBB’, como se isso fosse algo relacionado a minha personalidade ou carreira. Foi uma porta só. E eu não fiquei parada naquele lugar.”

