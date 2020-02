Nova namorada do goleiro Jean processa a ex-mulher do atleta e pede R$ 500 mil

PUBLICIDADE 

Shay Victorio, nova namorada do goleiro Jean, entrou com uma ação contra Milena Bemfica, ex-mulher do jogador que o acusou de agressão durante uma viagem à Disney, nos Estados Unidos, no final do ano passado. Ela pede uma indenização de R$ 500 mil por dano moral. No processo, Shay alega que Milena deu entrevistas dizendo que ela começou a se relacionar com Jean enquanto o atleta ainda era casado, o que a blogueira nega e argumenta que os dois só começaram a namorar quando o casal já havia rompido e ainda acrescenta que a separação aconteceu antes da viagem à Orlando.

“Shayene (nome verdadeiro de Shay) iniciou namoro com Jean Paulo e que já se encontrava em ruptura da união que tinha com a pessoa de Milena Steffen, bem anteriormente à agressão mutua que houve entre as partes. Buscou desde o início de seu relacionamento, a aconselhar a Jean para que se entendesse com a ex-companheira e nunca foi pivô da separação do casal, já que Jean já havia rompido relacionamento há muito tempo antes dos fatos”, diz a nota de esclarecimento assinada pelo advogado de Shay.

Procurada pela Coluna do Leo Dias, Milena Bemfica se pronunciou sobre o processo e desabafou que foi exposta ao país pela agressão e até como “ex-esposa surtada”.

“Essa moça quer se tornar a protagonista de uma história onde envolveu a destruição de uma família. Todos nós sabemos que as únicas prejudicadas foram eu e minhas filhas. Só posso dizer que tudo será feito juridicamente. Fiquei completamente exposta perante o Brasil inteiro, desde a agressão física que sofri até passar por ex-esposa surtada. Qual ex-marido dorme todos os dias na mesma cama da ex? Graças a Deus, as coisas podem ser esclarecidas, com a busca e a recuperação do meu iCloud que irá responder tudo que uma mulher que sai com homem casado pode se chamar perante a sociedade”, disse Milena por meio de mensagem enviada através de sua assessoria de imprensa.

No processo, Shay também alega ter recebido mensagens de Milena contendo até ameaças de morte e pede que a ex-mulher de Jean pare de enviá-las. A blogueira, inclusive, diz que se Milena não parar de enviar mensagens, irá registrar uma queixa-crime. A influenciadora digital também argumenta que é “uma figura pública”, como diz o texto do processo, e sua renda depende de uma boa imagem. Climão!

