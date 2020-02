Nem tudo foi amor no Carnaval: Agatha Moreira é flagrada discutindo

PUBLICIDADE 

Um dos casais mais apaixonados da Sapucaí, Agatha Moreira e Rodrigo Simas acabaram se estranhando no último dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Os dois estavam curtindo o desfile do Grupo especial do Rio dentro do camarote da Itaipava quando o ator começou a apressar a namorada para ir embora. Festeira, ela não queria deixar o local e chegou a dar um beliscão nele.

Os dois discutiram por um tempo porque Agatha tinha um compromisso profissional logo pela manhã e tinha que pegar um voo já cedo e Rodrigo não queria que ela se atrasasse, por isso estava apressando a namorada para ir embora.

Porém, está tudo bem! Agatha compartilhou videos nas redes sociais em que aparece no aeroporto ao lado de Rodrigo simas. Nas imagens, ela ainda estava com a mesma roupa usada durante a noite no espaço vip e mostrou que tudo está muito bem entre os dois.

