Mumuzinho: ‘O samba tem que se renovar, algo que o sertanejo faz muito bem’

O novo EP de Mumuzinho, “Mantra”, lançado pela Universal Music, marca também um novo momento da carreira do artista. Com uma equipe renovada gerindo sua vida profissional, ele está focado em fazer que a sua música tenha alcance nacional, e falou disso em conversa com a Coluna do Leo Dias, que viajou a São Paulo, para uma entrevista com o sambista na sede da Universal Music.

Há quatro meses trabalhando novas estratégias e lançando recentemente seu novo EP, Mumuzinho acredita que o ‘boom’ tão sonhado por muitos artistas, está próximo a ele.

“Sinto que a minha carreira deu mesmo um ‘boom’. Estou no momento mais maduro da minha vida, sabendo o que eu quero, e onde eu quero atingir. Essa nova música, ‘Mantra’, mexeu muito comigo também por conta disso. É o que ela fala. ‘Eu quero, eu posso, eu luto, eu vou na fé e sem desistir’’. É justamente isso que estou passando. Uma equipe nova, gestão nova, pessoas que estão fazendo a diferença na minha carreira. E, é claro, que com isso só tenho recebido boas respostas”, conta Mumuzinho, que também está na TV comandando o programa “Só Toca Pop”, ao lado de Ludmilla.

Fiel ao samba e pagode, Mumuzinho revela que abriu sua cabeça recentemente para entender que o ritmo precisa se misturar com outros estilos. Ele reconhece que é a mistura que poderá fazer com o que o samba não perca forças: “Os outros artistas também curtem meu som e eu curto os deles. Por que não misturar? Adoro Simone e Simaria e Kevinho, por exemplo. São pessoas que curtem também meu som. A galera da década de 90, do pagode, tinha muita dificuldade em gravar com outro tipo de gênero, mas isso está mudando.”

É pensando nesta renovação que Mumuzinho cita o exemplo do sertanejo, que está sempre no topo das paradas musicais.

“O samba precisa se renovar para não perder força. Vou falar disso dando um exemplo lá de trás. O Fundo de Quintal fazia umas rodas de samba lá no Cacique de Ramos, e de lá surgiram vários cantores. Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Dudu Nobre. Esses nomes foram abraçados por uma oportunidade do Fundo de Quintal. O Zeca Pagodinho foi o cara que ajudou o Dudu Nobre. E o Dudu foi o cara que me pegou e colocou na banda dele pra fazer backing vocal. Veja como é importante renovar de geração para geração”, diz ele, que completa: “O samba tem que se renovar, algo que o sertanejo faz muito bem. Um exemplo disso é o filho do Bruno (dupla com Marrone). O menino é pequeno e já subiu no palco e fez um show lotado. São novos artistas que vão surgindo e dando segmento ao ritmo.”

“Mantra”, o novo EP de Mumuzinho, conta com seis faixas inéditas que se misturam entre as baladas românticas e faixas mais agitadas. Apesar de o novo trabalho não ter nenhuma parceria, o artista garante que lançará algumas faixas com participações especiais ao longo de 2020, e botará em prática seu conceito de ‘‘renovação do ritmo’’ misturando com outros estilos.

