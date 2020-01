Mistério nos elevadores do Congresso

PUBLICIDADE 

A Coluna do Leo Dias está apenas em seu segundo dia aqui no Jornal de Brasília mas já tem um objetivo: descobrir porque os elevadores do anexo 4 do Congresso tem um movimento tão intenso depois das 21h. É um sobe e desce de tantas moças… Devem estar fazendo hora extra.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.