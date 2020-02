“Me sinto uma atleta olímpica”, diz Preta Gil, às vésperas do Carnaval, com bloco em SP, RJ e BA

PUBLICIDADE 

Está tudo pronto para Preta Gil enfrentar mais uma maratona de carnaval com o seu tradicional Bloco da Preta – existente há 11 anos no Rio de Janeiro, quatro em Salvador e há dois em São Paulo. A cantora, que começa a preparar seu carnaval do próximo ano assim que termina o último, muda totalmente sua rotina para viver intensamente os dias de festa alegrando milhões de foliões pelo país.

Ela arrumou um tempo em sua badalada agenda e revelou à Coluna do Leo Dias como é sua preparação nesta época e como sua equipe atua para ajudá-la. “O Bloco da Preta não pára e, ao longo do ano, fazemos shows e ensaios por todo o Brasil para mantermos a chama acesa”, diz Preta, que define sua correria no carnaval como uma “maratona olímpica”: “Neste período me sinto uma atleta olímpica. Fico monitorada, tenho uma equipe multidisciplinar full time com fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, tudo para me dar suporte.”

Com poucas horas de sono, deslocamentos e ansiedade, o acompanhamento da equipe se faz totalmente necessário para que Preta dê conta de sua agenda, sempre com um sorriso no rosto.

“Muda tudo nesta época. É difícil de explicar, mas é como um estado de transe que me move. Sempre busco não me ater a pequenos problemas e foco em seguir confiante. Tenho um time de grandes profissionais ao meu lado e confio nele para poder cumprir todos os compromissos. Dorme-se muito pouco até por conta da adrenalina e dos deslocamentos, mas vale a pena. São muitos anos já e isso cria um certo condicionamento, mas sou humana e tudo pode acontecer. Tenho muita fé na missão de levar amor e alegria para as pessoas, e é isso que me me ajuda a cumprir a maratona”.

Preta fala também de questões burocráticas, com as prefeituras de cada cidade, para que seu bloco esteja sempre preparado para desfilar, com segurança e alegria para seu público. “Durante o ano nós conversamos com órgãos públicos em busca de melhorias e organização. Nossa experiência acabou nos transformando em uma referência por termos sido um dos primeiros dos chamados megablocos”, explica a cantora, que completa: “Todos os anos eu agradeço por ter conseguido vencer mais uma jornada. Ver a alegria de centenas de milhares de pessoas é o que me estimula a seguir.”

Neste ano, o Bloco da Preta desfila no Rio (na Avenida Presidente Antônio Vargas) no dia 16 de fevereiro, em Salvador (no Circuito Barra Ondina) no dia 21, e em São Paulo (no obelisco do Ibirapuera), no dia 1 de março. Fora isso, Preta se apresenta em camarotes da Sapucaí, realiza seu Baile do Bloco da Preta, no Rio, e é atração em Caraguatatuba, litoral de São Paulo.

