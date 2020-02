Márcio Victor vem como nova aposta pro Carnaval

PUBLICIDADE 

A briga pelo hit do Carnaval na Bahia é boa, e Márcio Victor, do Psirico, acaba de lançar mais uma canção com a intenção de se tornar queridinha dos foliões. A música “Márcio Victor Chegou” foi lançada nas plataformas digitais e um clipe do Psirico no Youtube. O clipe contou com a participação de influenciadores digitais baianos: Dum Ice, Leozito Rocha, Cristian Bell, Franklin Reis, Nininha Problemática, entre outros. O grupo é o maior vencedor em títulos música da folia momesca e por este motivo os lançamentos são sempre muito aguardados pelo grande público.

