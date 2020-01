Mais um esportista na vida amorosa de Sheila Mello

PUBLICIDADE 

Sheilla Mello foi flagrada na noite de quarta-feira (15) com um novo affair, se trata do tenista brasileiro João Souza, o Feijão. Ainda não é namoro, como a própria revelou à Coluna Leo Dias. Os dois ainda estão se conhecendo e não oficializaram a relação, mas aproveitaram um jantar romântico no restaurante Mestiço, em São Paulo, com muito beijo e troca de carícias.

Procurada para explicar o relacionamento, a dançarina ainda brincou: “Não é namoro, estamos nos conhecendo! Aproveita e dá uma ‘tratadinha’ na foto (risos), a posição podia ser melhor”.

A ex-dançarina do É o Tchan está solteira desde o fim do casamento de oito anos com o ex-nadador Fernando Scherer. Desde então, ela já revelou que ficou com outras pessoas, mas sem compromisso. Sheila e o tenista ficaram pela primeira vez no réveillon na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Souza passou a virada de ano no mesmo grupo de amigos que outro casal famoso, Grazi Massafera e Caio Castro.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.