Luisa Mell: ‘É o terceiro BBB que falam de crueldade com animal’

Depois de se revoltar com uma conversa que aconteceu no BBB 20 entre Mari Gonzalez e Felipe Prior onde eles falavam sobre zoofilia, Luisa Mell conversou com a Coluna do Leo Dias e revelou estar cansada de ouvir sobre crueldade com animais no programa da Globo.

“É o terceiro BBB que falam sobre crueldade com animais. Ridículo, né?”, disse ela. A ativista já tinha pedido antes, no ‘BBB 19’, que Maycon, fosse eliminado por ter falado sobre ‘bombinha’ no rabo de gatos na infância.

