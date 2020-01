Kevinho grava clipe com rapper Tyga em comunidade do Rio

PUBLICIDADE 

Vem promessa de hit internacional! Kevinho e o rapper americano Tyga gravaram na tarde de ontem uma parceria musical juntos. Eles subiram a comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para gravar um novo clipe juntos.

A parceria entre o funkeiro e o ex-namorado de Kylie Jenner está agitando os moradores do morro onde Anitta também gravou as cenas do hit “Vai malandra”, em 2017. A música ainda não teve nome divulgado e está sendo tratada no maior sigilo pela produção dos dois, mas será uma mistura de funk com rap e o americano até se arrisca em algumas palavras em português no feat.

