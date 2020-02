Kevinho brilhando mais uma vez em Portugal

PUBLICIDADE 

Sucesso absoluto por onde passa, Kevinho foi surpreendido ao ver sua foto estampada mais uma vez na playlist Top Hits Portugal. É que a música “Eterna Sacanagem” vem alcançando bons números no país e brigando pelas primeiras posições.

O hit é uma parceria de Kevinho com MC JottaPê e Mc Kekel. As músicas “Terremoto”, “Credo que Delícia”, “Salvou meu dia” e “Agora é tudo Meu” já passaram pelo top de Portugal. Vai com tudo, Kevinho!

