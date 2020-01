Jovem autodidata representa Brasília no The Voice Kids

PUBLICIDADE 

Ele já está se preparando para a fase de ‘batalhas’ do The Voice Kids, da TV Globo, e representa Brasília na competição. Com apenas 13 anos, Luank Dias, que tem o sonho de se profissionalizar na música, encantou c, juradas do programa, e garantiu uma oportunidade em rede nacional. O jovem conversou com a Coluna do Leo Dias sobre a participação no reality musical.

“Está sendo uma honra participar do programa e fazer novas amizades. É uma experiência que levarei para a vida toda”, disse Luank, ainda tímido com os holofotes. Ele é autodidata e aprendeu a tocar cinco instrumentos: teclado, sanfona, violão, viola e cavaquinho.

Luank começou a cantar com 4 anos, e hoje tem as ‘coleguinhas’ do sertanejo como suas técnicas para melhorar ainda mais a qualidade de suas apresentações: “Peço a torcida de todos. Vim representar o estilo sertanejo e estou contando com dois ícones do ritmo, Simone e Simaria, para me ajudarem a ir mais longe.”

O cantor também já tem uma música autoral, “Amizade e Romance”, disponível em seu canal no Youtube. A canção fala de uma paixão de adolescência.

Na fase de ‘batalhas’, segunda fase do programa, 72 crianças escolhidas nas audições vão integrar os três times. São 24 participantes por time que se apresentam em trios nesta fase de Batalhas. Cada criança do trio se apresenta e o técnico escolhe apenas uma para representá-lo na próxima fase. Boa sorte, Luank!

Com colaboração de Lucas Pasin