Irmã de Neymar preocupa amigos próximos por gravidez

A gravidez de 5 meses de Rafaella Santos, irmã de Neymar, vem preocupando seus amigos mais próximos. De acordo com fontes da coluna, a jovem de 23 anos vem lidando muito mal com o fato de esperar um filho do ex-namorado, o jogador Gabigol, e tem focado suas energias para a reconciliação, deixando de lado a maternidade.

Amigos acreditam que as mensagens enigmáticas que Rafaella vem postando nas redes sociais são para chamar a atenção do ex-namorado.

Há também quem acredita que Rafaella pode estar enfrentando uma depressão ou tristeza profunda por conta do término, e por isso ainda não pensou como será ‘ser mãe’.

O que se sabe é que a ordem no momento na família do Neymar é não tocar no assunto em meios públicos, deixando para Rafaella a decisão de falar ou não sobre a gravidez. Aliás, a ida recente da jovem para Moçambique, numa viagem missionária, também foi estratégica. Primeiro para tirá-la do país e do burburinho, e segundo para que ela lide melhor com o fato de estar esperando um filho do ex.

Tanto a assessoria de imprensa de Rafaella quanto a de Gabigol adotaram uma resposta padrão para as diversas dúvidas de jornalistas no momento, dizendo que preferem não se envolver em ‘questões familiares’ de seus assessorados, e avisando que caso haja algo a falar, eles mesmo irão fazer de forma espontânea.

