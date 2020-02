Humor da TV Globo está dividido e em guerra após denúncias de assédio

PUBLICIDADE 

Conforme noticiado por este colunista em dezembro de 2019, um grupo de atrizes, entre elas Dani Calabresa, relataram ao RH da ‘toda poderosa’ serem vítimas de assédio moral feito por Melhem.

A Coluna do Leo Dias apurou que, enquanto novas denúncias contra Melhem continuam chegando ao Compliance da TV Globo (espaço destinado para investigar este tipo de denúncia), existe um outro grupo de funcionários que, para garantir seus empregos, não querem de jeito nenhum que a imagem do ‘chefe de humor’ saia manchada. Entre os que querem proteger Melhem e os que seguem fazendo denúncias, a guerra foi instaurada.

Conforme noticiado por Mauricio Stycer, no UOL, um grupo de apoio ao Melhem enviou à Globo um abaixo-assinado em defesa do Coordenador de humor, afirmando que ele nunca praticou assédio moral contra nenhuma das 55 pessoas que assinaram a nota. Danilo Gentili, que não faz parte da TV Globo mas é muito amigo de Dani Calabresa, compartilhou a notícia sobre o abaixo-assinado e comentou: “Eu pensei que o lema Global era ‘Mexeu como UMA mexeu com todas’.

Enquanto isso, cansada do clima pesado nos bastidores, Dani Calabresa – que lançou na semana passada um novo quadro no programa “Se Joga” – já deixou claro nos bastidores que não pretende renovar seu contrato com a TV Globo.

Além da denúncia contra Melhem, ela já havia dado pistas de sua insatisfação em uma postagem no Twitter: “2019 foi uma eterna prova do líder. To até agora esperando o Bial ou Tiago Leifert me avisarem que posso me mexer e ir mijar em paz”.

A Globo, por outro lado, que normalmente evita comentar sobre questões internas, afirmou à Coluna que está totalmente interessada em manter a atriz em seu casting, sendo prova disso uma estreia recente de Dani com seu novo quadro.

