Gusttavo Lima realiza sonho de fãs durante o Carnaval

Atração do “Carnaval das Artes” no Rio de Janeiro, Gusttavo Lima realizou o sonho de dois fãs no palco. Os irmãos gêmeos Evertton e Leo, que completavam 26 anos na ocasião, sonhavam em cantar com o ídolo. Eles foram chamados para cantar “A Gente Fez Amor”.

Além de cantar com o artista, Gusttavo Lima chamou o colega Jorge Aragão ao palco e apresentou a ele os irmãos gêmeos. Isso que é desejo realizado!

Deborah Secco foi a rainha de camarote mais animada

Rainha do camarote Allegria, no Rio, Deborah Secco, mais uma vez, conquistou seus fãs presentes no local pela simpatia. Era só o que se comentava no espaço vip da Sapucaí, além, é claro, da beleza da atriz de “Salve-se Quem Puder”. Entre o intervalo de uma escola e outra, Deborah invadiu a Avenida e mostrou seu samba no pé ao lado do maridão, o ator Hugo Moura.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.