Giba fala com exclusividade sobre gravidez da mulher: ‘Estávamos tentando e veio na hora certa’

O ex-jogador de vôlei Giba se prepara para ser papai novamente. Casado com Maria Luiza Daudt desde 2013, eles esperam o primeiro filho do casal. A informação foi confirmada pelo ex-atleta com exclusividade para a Coluna do Leo Dias. A gravidez de Malu completou 3 meses nesta semana.

“Momento de celebração. Vou ser papai novamente, terceiro filho. Todos eles nascendo em ano olímpico. A Nicoll nasceu em 2004, o Patrick em 2008, e agora este terceiro em 2020”, comemorou Giba.

Ele conta que a tentativa de ter um novo filho já vinha acontecendo, e comemora estar em uma excelente fase para a vinda de mais um herdeiro: “Entregamos na mão de Deus, deixamos as coisas acontecerem, e veio na hora certa. Uma hora que estamos estabilizados na Europa, as coisas acontecendo. Ganhei recentemente um prêmio de Embaixador da Saúde na Polônia. Nada acontece por acaso. Estamos estabilizados e prontos para esse momento.”

Giba, que trabalha atualmente na Federação Internacional de Vôlei, não sabe no entanto, onde o bebê irá nascer: “Não sabemos se vai ser na Europa. É um ano olímpico, como eu disse. Tenho que ir para Tóquio. Vamos ver o que vai acontecer. Vou respeitar muito a vontade dela também. Colinho de mãe é sempre colinho de mãe. Se ela quiser estar perto da família.”

O ex-atleta, que recentemente passou por problemas na Justiça por conta de pensão alimentícia de outros filhos, disse que mantém uma relação ótima com os filhos mais velhos e que fala com eles quase diariamente: “Estou sempre em contato. Nunca houve impedimento. Isso é muito tranquilo. As crianças estão crescendo saudáveis. A Nicoll já fala romento, inglês, italiano e português. Estão aprendendo tudo rápido. E vivem na Europa também, a experiência aqui é muito boa.”

O ‘novo papai’ ainda não sabe o sexo do terceiro filho, mas garante: “Se vier homem ou mulher, o importante é que venha com saúde.”

