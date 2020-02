Gabigol e modelo das ‘conversas vazadas’ engatam romance

PUBLICIDADE 

Parece que a fila já andou e bem rápido para Gabigol, que, segundo a ex, Rafaella Santos, está solteiro desde meados de dezembro. A Coluna do Leo Dias descobriu que o jogador de futebol engatou um romance com a modelo Mariana Braguês, com quem teve conversas íntimas vazadas no início de janeiro. Na época, eles chamavam as saídas de ‘nosso segredo’, mas parece que agora não há mais motivo algum para esconder.

Os fãs do craque do Flamengo também já repararam no novo casal. Isso tudo porque Mariana vem postando alguns Stories, no Instagram, onde aparece usando um boné do time carioca. Ela também passou a seguir alguns amigos do atleta no Instagram. Inclusive, um dos amigos de Gabigol, postou uma foto com a loira outro dia e escreveu: “a mulher do meu amigo é gente boa demais”. O post estava acompanhado da hashtag ‘Mulher de amigo é homem’.

Esta coluna, que sempre segue o manual do bom jornalismo, procurou saber se Mariana e Gabigol gostariam de comentar o relacionamento. Nenhum dos dois negou. Mariana, quando questionada por conversa de Whatsapp, escreveu: “Por que da pergunta?”, e completou: “Infelizmente não vou me manifestar sobre.” Já Gabigol, via assessoria de imprensa, deu sua resposta clássica, sempre focando em sua vida profissional: “Não tenho essa informação. Gabriel reestreia hoje pelo Flamengo e está focado nisso.”

Em janeiro, quando a conversa de Gabigol e Mariana vazou, a modelo conversou com esta coluna, confirmou a veracidade dos prints e disse ter sido hackeada. “Cara, tá tudo na conversa. Vocês podem até afirmar que falaram comigo, mas espero que não pensem que fui eu que mandei. Fui realmente hackeada”, falou.

Ela deu poucos detalhes do que rolou entre eles na época. “Temos amigos em comum”, diz. Você namorava na época? “Eu não.”. E chegaram a ter encontros amorosos? “Acho que pelos prints dá pra ter uma noção né? Não tenho como mentir.” E hoje, o que rola entre vocês? “Amizade.”

Desta vez, Mariana mudou o discurso e não quis mais afirmar a ‘amizade’ entre eles, preferindo não se manifestar mais sobre o status de relacionamento. Aí tem…!

