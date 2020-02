Ex-namorado de Marcela, do ‘BBB 20’, espera a sister para uma conversa

PUBLICIDADE 

Marcela, a médica que já desponta como uma das favoritas do BBB 20, revelou na última festa do reality – ocasião em que foi surpreendida com uma declaração do participante novato Daniel – que tinha um amor do lado de fora do programa.

A Coluna do Leo Dias encontrou esse “amor” que ganhou o coração da ginecologista. Trata-se do diretor de arte Adriano Nuevo e a Coluna logo entendeu a paixão que o publicitário despertou na médica. Bem articulado e simpático, ele, que é de São Paulo, contou um pouco do intenso namoro que teve com Marcela por dez meses.

“Conheci a Marcela através de uma amiga em comum. Tudo nasceu muito bonito, sincero e genuíno. E aí a coisa foi crescendo naturalmente. A gente sempre teve uma conexão extraordinária, se apoiando em tudo. A Marcela é apaixonante, sempre vive as experiências e aprendi muito com ela. Namoramos por dez meses”, disse Adriano.

Questionado se pretende procurar Marcela quando ela sair do confinamento, ele se declara: “Sem dúvida. Marcela e eu temos assuntos pendentes, coisas a resolver juntos. É inevitável. Não terminamos por causa do BBB, terminamos para que ela vivesse mais essa experiência como ela sempre quis. Eu gosto da Marcela e sei que ela gosta de mim. O Adriano e a Marcela do futuro é que vão decidir o que há de ser”. Perguntado se tentaria conversar com Marcela mesmo que ela fique com Daniel, o ex-namorado da participante finaliza: “O futuro é coisa de Deus.”

