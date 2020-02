Estalecas de Lucas Gallina, do ‘BBB 20’, viraram piada no Carnaval

PUBLICIDADE 

Circulando por espaços vip do Carnaval, o ex-BBB Lucas Gallina virou motivo de piada por ter ‘economizado’ estalecas (dinheiro usado no programa) dentro do confinamento. Ao pedir uma bebida em um dos camarotes, ele ouviu de um folião: “Não vai beber não, você não contribuiu com as estalecas!”. O eliminado do reality riu da brincadeira e confidenciou que vem escutando isso desde que deixou a atração da TV Globo.

