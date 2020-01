Empresário e RP de Brasília prepara festão em Trancoso

PUBLICIDADE 

Thiago Miranda, empresário e Relações Públicas, já está com as malas prontas para Trancoso, na Bahia. O brasiliense, que adora festas, comemorará seu aniversário na cidade, e prepara até um luau no badalado Fly Beach Club. O evento durará três dias – de 7 a 9 de fevereiro.

A Coluna descobriu alguns detalhes desta festança: terá um luau na primeira noite de festa. O som e a iluminação ficarão por conta da brasiliense Blower Produções. Para a decoração, Thiago Miranda quer cores tropicais, o laranja vai reinar. Quem assina o projeto floral é Higor Lima.

No segundo dia tem sunset no condomínio terra vista. Um dos mais luxuosos de lá.

Ele espera reunir cerca de 100 convidados, entre eles Thaynara OG, Marina Morena, Preta Gil, Ricardo Tozzi, Nana Rude, John Drops, entre outros.

