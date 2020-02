Diego Melim não quer falar publicamente sobre a (ex) namorada Bianca Andrade

PUBLICIDADE 

Desde que Bianca Andrade disse no ‘BBB 20’ que gostaria de beijar o participante Guilherme, que Diego Melim não fala mais sobre o relacionamento com a blogueira. Depois da eliminação da (ex) namorada, o assunto também segue proibido.

O assunto foi proibido por um produtor da banda Melim durante coletiva de imprensa da banda na noite de eliminação de Bianca. O produtor avisou aos jornalistas que eles responderiam apenas sobre perguntas da carreira. Para bom entender, bastava. Diego não queria comentar sobre a relação com Bianca Andrade.

Fora do programa, Bianca, no entanto, já falou em entrevistas dando a entender que o relacionamento realmente azedeu, mas prometeu conversar com o cantor para se acertarem.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.