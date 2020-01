Deputada rumo ao altar

PUBLICIDADE 

No próximo dia 14 de fevereiro, às 18h, a deputada federal Carla Zambelli Salgado, de 39 anos, do PSL, subirá ao altar com o coronel Aginaldo de Oliveira, atual diretor da Força Nacional de Segurança. Os dois já se casaram no religioso e agora terão a celebração civil. A cerimônia será no GOB – Grande Oriente do Brasil – e mais antiga potência da maçonaria no Brasil.

Sergio Moro e a esposa, Rosângela Moro, foram convidados para serem padrinhos da cerimônia.

Pra quem não sabe, Carla é de Ribeirão Preto e ganhou notoriedade ao fundar o movimento ‘Nas Ruas’, com manifestações populares, entre elas contra o governo Dilma em 2015/2016. O festão promete agitar Brasília!

