Deborah Secco: ‘Estou pronta para envelhecer e ter cabelos brancos’

Ela interpreta Alexia, uma atriz frustrada que tenta uma oportunidade na TV. Algo bem diferente de Deborah, que já está há mais de 30 anos nas telas dos brasileiros e não pensa em parar.

A Coluna Leo Dias conversou com a atriz e traz hoje uma entrevista ao Jornal de Brasília (JBr). No papo, além do novo trabalho, Deborah, aos 40 anos, fala sobre envelhecimento e revela planos de ter mais filhos.

Como funciona a troca entre Daniel Ortiz, autor da novela, e você?

Daniel é um gênio e escreve muito bem humor, o texto já vem pronto. E eu não tive muita participação nessa criação da Alexia, ela já veio criada. Só tentei colocar o que ele já trouxe pronto dentro de mim e acho que deu certo porque nem eu me imagino não sendo a Alexia.

Você é movida por desafios profissionais. O que mais você ainda quer conquistar?

Faltam muitas conquistas, a maior delas é querer trabalhar até ficar velhinha. Eu acho que essa já é minha maior busca.

Você acha que a TV aberta oferece poucos desafios profissionais? E que as novelas estão cada vez mais ‘óbvias’ e menos ‘desafiadoras’?

Amo fazer novela. Pode ter gente que não goste tanto do formato, eu acho novela uma delícia de fazer. Acho desafiador trabalhar nessa urgência, acho delicioso. Quando faço muito cinema e teatro me dá saudade de fazer novela. Sou bem resolvida com isso. Gosto muito e assisto o veículo, tem novelas que marcaram minha vida e novelas que gosto muito de assistir. Gosto muito de novela, não tenho muito essa imagem de que estão cada vez mais óbvias e menos desafiadoras. Acho que tem grandes histórias, nem sempre a gente acerta mas a gente se esforça e eu acho uma delícia essa disponibilidade de nem sempre ser perfeito, isso me atrai.

Qual é a maior dificuldade de chegar aos 40? Qual seu maior medo com a velhice?

Estou muito tranquila com a idade, eu acho que só não envelhece quem morre antes. Estou pronta para envelhecer, ficar velhinha e de cabelo branco. Eu conheço grandes mulheres que envelheceram e quero envelhecer como elas: Dona Fernanda e Dona Laura Cardoso, elas são exemplos do que eu quero ser.

Para finalizar: você pretende engravidar de novo depois da novela?

Queria engravidar de novo e Hugo quer adotar. Essa história que já contei e vocês já sabem. Nós estamos tentando sair desse impasse, mas nós temos vontade de ter mais filhos sim.

