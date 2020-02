Com rejeição do público, Hadson, do ‘BBB 20’, evita dar entrevistas e foge da imprensa

PUBLICIDADE 

Após ser eliminado do Big Brother Brasil com quase 80% dos votos num paredão contra Felipe, Hadson seguiu o contrato com a TV Globo e participou de uma série de entrevistas na emissora. Mas parou por aí. O ex-jogador de futebol não quer falar com outros veículos da imprensa, já que o contrato de participação no reality obriga apenas entrevistas nos programas da Vênus Platinada. Com forte rejeição do público, o brother está fugindo das entrevistas.

A Coluna do Leo Dias também tentou falar com Hadson através da assessoria do “BBB 20”, mas o ex-participante não aceitou conversar. A representante do reality show tentou convencer o ex-jogador, mas ele foi irredutível.

“Ele agradeceu, mas prefere não participar”, disse a assessoria de imprensa do programa.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.