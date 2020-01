Com estreia na TV Globo e no Multishow

PUBLICIDADE 

O ano de Luis Lobianco começa agitado e com muito trabalho. O ator – que brilhou em “Segundo Sol” e também na “Dança dos Famosos” – se prepara para duas estreias na TV. Ele estará no próximo humorístico da Globo, “Fora de Hora”, com estreia no dia 21, e também protagonizará a série “Férias em Família”, no Multishow, no dia 10 de fevereiro.

“No Fora de Hora meu personagem é o Aloísio Alves, um jornalista que tenta fazer o melhor dele, mas ele é muito inseguro e tudo acaba dando errado, por isso ele acaba sofrendo bullying dos âncoras que são a Renata Gaspar e o Paulo Vieira, toda vez que isso acontece ele fica muito nervoso, ele não tem credibilidade nenhuma, vira tudo um desastre no ar”, falou o ator com exclusividade à Coluna. Boa sorte nos novos trabalhos, Lobianco!

