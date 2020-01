Claudia Leitte tem nome envolvido em polêmica com fãs

PUBLICIDADE 

Uma carta aberta assinada por diversos fãs de Claudia Leitte está rodando a internet nesta semana. Lá, eles criticam a produção e equipe da cantora e ainda chamam a ‘bagunceira’ de “artista acomodada”.

“Inúmeros fãs já abandonaram o fã clube porque a equipe da Claudia se prestou ao papel de bloquear os fãs que não estavam contentes com o clipe de “Perigosinha” e com a forma que as coisas estão acontecendo. Simplesmente nos recusamos a acreditar que as coisas estejam acontecendo dessa forma, com tanto amadorismo, falta de organização e distanciamento dos fãs”, diz um trecho da carta divulgada pelo grupo de fãs.

A Coluna procurou a assessoria de imprensa de Claudia Leitte que minimizou a carta, dizendo que ela partiu apenas de dois pequenos perfis que ‘querem causar prejuízo à imagem da artista’. Até o momento a própria cantora não usou suas redes sociais para se manifestar sobre o assunto.

Com colaboração de Lucas Pasin