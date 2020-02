Chuva em SP mudam planos do DVD de Simone e Simaria

PUBLICIDADE 

A chuva forte em São Paulo desde o último domingo (9) fez com que Simone e Simaria mudassem os planos da gravação de seu novo DVD, o “Bar das Coleguinhas 2”, tão esperado pelo público. Evitando cancelamento, as cantoras, que fariam a gravação em uma fazenda em Boituva, interior de São Paulo, mudaram o local para um espaço com mais estrutura e coberto. Elas gravarão o DVD no Villa Country, casa de shows de São Paulo, capital.

A assessoria de imprensa das artistas informou a mudança no fim da tarde desta segunda-feira (10): “Vocês pediram e nós, aqui, atendemos. Para conforto, facilidade na logística e proteção com relação a chuva, vamos alterar o local da gravação do “Bar das Coleguinhas 2″. Reabriremos então o nosso bar, nesta quarta-feira (12), no Villa Country, em São Paulo”.

Com colaboração de Lucas Pasin