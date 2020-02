Carlos Bolsonaro vive romance há três meses com socialite do Rio de Janeiro

PUBLICIDADE 

O amor está no ar para Carlos Bolsonaro! O vereador do Rio de Janeiro e segundo filho do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está vivendo um romance há três meses. A escolhida é Talita Galhardo, uma publicitária e socialite que vive na Barra da Tijuca, mesmo bairro onde a família Bolsonaro tem uma mansão em um condomínio.

A Coluna do Leo Dias confirmou a informação com amigos bem próximos do novo casal. Talita, vira e mexe, é vista no condomínio da família Bolsonaro, na praia da Barra. E Carlos também já foi visto circulando pelo condomínio onde Talita mora.

Nas redes sociais, Talita mostra sua vida badalada de publicitária e relações públicas, sempre em eventos. Ela é amiga de vários famosos, entre eles Deborah Secco e Nicole Bahls.

Por enquanto, eles preferem manter discrição no relacionamento, mas a Coluna, que não guarda segredo, entrega e deseja boa sorte aos pombinhos.

