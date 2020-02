Vídeo: Bumbum de Caio Blat é sucesso em Olinda

PUBLICIDADE 

Caio Blat curtiu o Carnaval de Olinda, no Recife, com a namorada, a atriz Luisa Arraes, e evou foliões ao delírio em um momento de brincadeira durante a passagem de um bloco. Na sacada de uma casa antiga, ele dança, abaixa a sunga e mostra o bumbum para as pessoas na rua.

Em um vídeo, publicado nas redes sociais, os foliões pedem ‘Tira, tira, tira’. O ator, fazendo uma ‘dança sensual’, resolve então exibir seu bumbum para quem estava passando.

