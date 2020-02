Brilhando em “Amor de Mãe”

PUBLICIDADE 

Carioca, 33 anos, e descoberto na vida artística no teatro musical em 2013, com o espetáculo “The Book of Mórmon”, Nando Brandão vem ganhando cada vez mais espaço na novela “Amor de Mãe”, da Globo. Ele, que já foi uma drag queen em “Pega, Pega”, agora é o advogado Lucas na trama das nove, e ocupou o lugar deixado por Vitória (Taís Araújo) após ela pedir demissão para Álvaro (Irandhir Santos).

“Estou muito feliz pelo meu trabalho. Fiz o ‘Rebu’, em 2014, e desde então tentava trabalhar novamente com o diretor José Luiz Villamarim. Finalmente surgiu a oportunidade do Lucas, me chamaram pro teste e eu passei. Só tenho a comemorar”, falou o ator com exclusividade à Coluna do Leo Dias. Sucesso, Lucas!

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.