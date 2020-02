Após ser acusado de agredir a ex-mulher, goleiro Jean já vive novo romance

PUBLICIDADE 

Pouco mais de um mês depois, a Coluna do Leo Dias revela hoje que Jean já vive um novo relacionamento: ele está se envolvendo com a influencer e gamer Shay Victorio. A assessoria de imprensa do esportista, no entanto, informou que não fala sobre a vida pessoal do atleta.

Desde que foi suspenso do São Paulo e anunciado no novo time, o jogador alugou um flat de um amigo em Goiânia. Como a Coluna do Leo Dias também tem amigos, um deles nos avisou que na lista de nomes que têm permissão para entrar no apartamento na hora que quisesse estava Shay, e que os dois estavam vivendo um romance.

Pois bem… Não é que a blogueira começou a publicar fotos justamente da vista do flat alugado pelo jogador? Além de mostrar nos Stories do Instagram jantares românticos pela capital de Goiás, nunca exibindo sua companhia.

Nas redes sociais, a blogueira nunca mais publicou fotos exibindo a marcação de localização, coisa que geralmente fazia e dizia estar em Sorocaba. Procurada pela coluna através de mensagens em suas redes sociais e e-mail, Shay não retornou para comentar.

Como manda o manual do bom jornalismo, procuramos saber se o jogador Jean gostaria de comentar o novo relacionamento antes de publicarmos esta nota. O assessor de imprensa informou desconhecer qualquer informação sobre a vida pessoal de Jean: “Realmente não sei quando os jogadores que trabalhamos estão namorando ou não”.

A Coluna é insistente e tentou também saber com o pai de Jean, o também goleiro Jean Paulo Fernandes, que se limitou a dizer: “Impossível te confirmar ou falar algo sobre isso. Mesmo porque se trata de um assunto muito pessoal e íntimo. Espero que me entenda”.

Sobre a acusação de agressão da ex-mulher, a promotoria do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, solicitou à Justiça, no último dia 21 de janeiro, que o caso envolvendo o goleiro Jean fosse arquivado. Ele foi acusado de agredir a mulher Milena Bemfica durante as férias do casal pela cidade norte-americana.

Com colaboração de Lucas Pasin