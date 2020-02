Após hit em novela, dupla Hugo e Guilherme canta em Brasília

PUBLICIDADE 

O Vila Bar (Pistão Sul Taguatinga) recebe nesta sexta-feira (14) uma dupla sertaneja que vem crescendo bastante no mercado musical, os cantores Hugo e Guilherme. Os dois emplacaram a música “Namorada Reserva” na novela “A Dona do Pedaço”, da Globo, e com a visibilidade conseguiram mostrar seus outros sucessos.

No YouTube, os garotos ultrapassam 500 mil inscritos em menos de três anos de canal. O vídeo mais assistido é de “Teste da Mãozinha”, com 56 milhões de views. E é claro que essa não faltará no repertório do Vila Bar. No Spotify, são mais de 1,5 milhão de ouvintes e são apadrinhados por ninguém menos do que Henrique e Juliano. Coloca na agenda!

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.