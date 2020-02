Anitta vive romance com Gabriel David, filho do poderoso chefão do carnaval

PUBLICIDADE 

A Coluna do Leo Dias revela hoje um dos casais que, com certeza, dará o que falar no carnaval 2020. Anitta está vivendo um romance com Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, presidente da escola de samba Beija-flor e uma das figuras mais importantes do carnaval carioca. Procurado pela coluna, Gabriel não nega o romance, e pede: “Respondo o que você quiser sobre carnaval, trabalho e qualquer coisa que envolva isso. Mas vida pessoal não.” Já a assessoria de Anitta, não respondeu quando questionada sobre o novo casal.

Para quem desconhece o nome de Gabriel David, a coluna explica: se trata do solteiro mais cobiçado do Rio de Janeiro. Ele tem apenas 22 anos e é também um dos grandes nomes do carnaval, tendo participação na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), dirigindo a Beija-Flor, e sendo sócio do badalado Nosso Camarote, espaço vip queridinho dos famosos na Marquês de Sapucaí, no Rio. Além disso, Gabriel é amigo de Pedro Scooby, ex da cantora.

Além dos trabalhos no carnaval, Gabriel David tem uma sociedade em um escritório que gerencia carreiras artísticas, como a do cantor Kevin O Chris, um de seus clientes. Já temos a próxima data para um encontro público do novo casal. Anitta é atração no Nosso Camarote no dia 23 de fevereiro, domingo de carnaval, e estará frente a frente com o novo affair. Eles vão dar o que falar!

