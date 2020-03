Anitta fala de novo relacionamento: “Sem rótulos”

PUBLICIDADE 

Parece que a moda de não rotular relacionamentos pegou entre os famosos. Depois de Paolla Oliveira, desta vez Anitta não quer rotular a paixão que vive com Gabriel David, dirigente da escola de samba Beija-Flor. Em conversa com a Coluna do Leo Dias, a ‘poderosa’ contou que beijou na boca no Carnaval, mas garante: “Estou solteira. É algo sem rótulos. Não tá dando tempo para relacionamento agora, não. Mas já dei uns beijos na boca neste Carnaval”.

