Alok é o papai do ano!

PUBLICIDADE 

A foto, exclusiva da Coluna Leo Dias, já mostra a felicidade de Alok ao deixar a maternidade com o filho, Ravi, e a esposa, Romana Novais. O filho é uma das alegrias do ‘papai do ano’, que só tem o que comemorar na vida pessoal e profissional.

Com colaboração de Lucas Pasin O conteúdo publicado nesta Coluna não corresponde necessariamente à opinião ou à postura do Jornal de Brasília, de forma que o jornalista subscritor é inteiramente responsável pelo teor da matéria.