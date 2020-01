Alerta galã à vista: o português José Condessa

PUBLICIDADE 

Se você ainda não sabe quem é este belo moço, não se preocupe. A Coluna do Leo Dias traz uma foto exclusiva do ator português José Condessa, que vai estrear nas telinhas brasileiras no próximo dia 27 de janeiro, em “Salve-se Quem Puder”, da Globo. Mesmo antes da novela estrear, ele já está dando o que falar e foi apontado como affair da atriz Juliana Paiva. Ele nega, diz que tem uma namorada em Portugal, mas declara com exclusividade à Coluna: “As brasileiras são sim bem saidinhas, ‘chegam chegando’. Mas eu já lidava com isso em Portugal. Eu e minha namorada somos ciumentos, mas confiamos um no outro. O assédio é reconhecimento do trabalho.”

