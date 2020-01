Agarradinho com a nova namorada

PUBLICIDADE 

Eles já não fazem mais questão alguma de esconder. Hulk Paraíba e a nova namorada, Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-mulher, surgiram abraçadinhos em uma foto publicada por um perfil ‘anônimo’ nas redes sociais.

De acordo com uma fonte da Coluna do Leo Dias, a foto de Camila e Hulk abraçadinhos foi publicada por um suposto novo perfil de Camila, que até o momento preferia se manter longe do Instagram. Nesta semana, a Coluna deu uma foto de Hulk em um jantar romântico com Camila, mas na ocasião só aparecia a mão dos dois.

