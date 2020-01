Abram alas para Lorena Improta

PUBLICIDADE 

Lorena Improta está focada em brilhar e se divertir no Carnaval do Rio de Janeiro. A baiana, musa da Viradouro, esteve no último ensaio da escola, na terça-feira (21), e mostrou que samba no pé não lhe falta. Mas, para a Coluna do Leo Dias, ela assumiu que, mesmo já acostumada com a dança, não acha nada simples o samba de uma musa do Carnaval.

“Eu até gostaria de ter feito aula, sabe? Sei dançar, sou bailarina, mas o samba do Carnaval e no desfile é diferente, não tem jeito”, falou ela com exclusividade.

Para dar uma aperfeiçoada nos movimentos, Lorena contou com a ajuda de passistas mirins da escola: “Elas me ajudam no ensaio. É o jeito. Amo o Carnaval. É uma época que deixa todos nós mais felizes.”

