A fila andou para Felipe Franco, ex de Juju Salimeni

Ex de Juju Salimeni, Felipe Franco protagonizou beijos quentes com a (também) ex-panicat Carol Dias. A modelo chegou a postar um vídeos mostrando os beijos com o fisiculturista em seu Instagram com direito a sorrisos e poses para a câmera. Mas, arrependida, apagou as imagens. Porém já era tarde, e o vídeo foi salvo por amigos da Coluna do Leo Dias.

Juju e Felipe Franco se separaram em junho do ano passado. Eles estavam juntos havia cerca de 14 anos, entre o namoro e o casamento. Em 2017, os dois passaram por uma crise no relacionamento e decidiram pela separação. Em 2018, Juju e Felipe renovaram os votos de casamento em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eles começaram o namoro em 2006 e em 2015 oficializaram a relação.

Com colaboração de Lucas Pasin